Валетова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
дата рождения по исповедной ведомости Ильинской Ямской церкви от 1917 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комова (Валетова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Валетов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Валетова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Валетов Василий Иванович
По данным исповедной ведомости Ильинской Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда от 1917 года
Рождение ребёнка
1906
Сын: Валетов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Валетов Василий Иванович
По данным исповедной ведомости Ильинской Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда от 1917 года
Рождение ребёнка
20.01.1909
Отец ребёнка: Валетов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно