Степанова (Владимирова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1888 ст.
Дата смерти24.11.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1888 ст.
Бракосочетание
20.07.1908 ст.
Рождение ребёнка
20.12.1909
Сын: Степанов Николай Павлович
Отец ребёнка: Степанов Павел Владимирович
Рождение ребёнка
14.07.1913
Дочь: Сафонова (Степанова) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Степанов Павел Владимирович
Рождение ребёнка
11.11.1914
Отец ребёнка: Степанов Павел Владимирович
Смерть
24.11.1987