Степанова (Владимирова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Владимирова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.02.1888 ст.

Дата смерти

24.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1888 ст.

Отец: Владимиров Яков Лукьянович

Мать: Владимирова (Тараканова) Пелагея Семеновна

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
20.07.1908 ст.

Муж: Степанов Павел Владимирович

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1909

Сын: Степанов Николай Павлович

Отец ребёнка: Степанов Павел Владимирович

Рождение ребёнка
14.07.1913

Дочь: Сафонова (Степанова) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Степанов Павел Владимирович

Рождение ребёнка
11.11.1914

Сын: Степанов Иван Павлович

Отец ребёнка: Степанов Павел Владимирович

Смерть
24.11.1987
Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область

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