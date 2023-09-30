Степанов Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Павел Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1908 ст.

Жена: Степанова (Владимирова) Евдокия Яковлевна

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1909

Сын: Степанов Николай Павлович

Мать ребёнка: Степанова (Владимирова) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
14.07.1913

Дочь: Сафонова (Степанова) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Степанова (Владимирова) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
11.11.1914

Сын: Степанов Иван Павлович

Мать ребёнка: Степанова (Владимирова) Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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