Степанов Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1908 ст.
Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1909
Сын: Степанов Николай Павлович
Мать ребёнка: Степанова (Владимирова) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
14.07.1913
Дочь: Сафонова (Степанова) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Степанова (Владимирова) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.11.1914
Мать ребёнка: Степанова (Владимирова) Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно