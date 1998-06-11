Венц Антон Яковлевич
Место рожденияNeu-Elsass
Дата рождения14.04.1938
Дата смерти11.06.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Neu-Elsass
Рождение ребёнка
18.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Венц Валентина Григорьевна
Смерть
11.06.1998
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область