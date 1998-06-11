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Венц Антон Яковлевич

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Место рождения

Neu-Elsass

Дата рождения

14.04.1938

Дата смерти

11.06.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Neu-Elsass
Рождение ребёнка
18.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Венц Валентина Григорьевна

Смерть
11.06.1998
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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