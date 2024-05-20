Ломакина (Куликова) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1977
Сын: Ломакин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Ломакин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
06.05.1981
Сын: Ломакин Руслан Владимирович
Отец ребёнка: Ломакин Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно