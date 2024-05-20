Ломакина (Куликова) Лидия Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ломакина (Куликова) Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Александр Григорьевич

Мать: Куликова (Филенкова) Мария Спиридонова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломакин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
01.09.1977

Сын: Ломакин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Ломакин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
06.05.1981

Сын: Ломакин Руслан Владимирович

Отец ребёнка: Ломакин Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно

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