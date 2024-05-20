Ломакин Владимир Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ломакин Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина (Куликова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
01.09.1977

Сын: Ломакин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Ломакина (Куликова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
06.05.1981

Сын: Ломакин Руслан Владимирович

Мать ребёнка: Ломакина (Куликова) Лидия Александровна

Смерть
Неизвестно

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