Ломакин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1977
Сын: Ломакин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Ломакина (Куликова) Лидия Александровна
Рождение ребёнка
06.05.1981
Сын: Ломакин Руслан Владимирович
Мать ребёнка: Ломакина (Куликова) Лидия Александровна
Смерть
Неизвестно