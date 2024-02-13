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Журавлёв Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлёв Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Василий Иванович

Мать ребёнка: Журавлёва Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Журавлёва) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Журавлёва Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Пантелей Иванович

Мать ребёнка: Журавлёва Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Николай Иванович

Мать ребёнка: Журавлёва Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва Фёкла

Смерть
Неизвестно

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