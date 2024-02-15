Журавлёва Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Василий Иванович

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Журавлёва) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Пантелей Иванович

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Николай Иванович

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Иван Тихонович

Смерть
Неизвестно

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