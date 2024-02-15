Журавлёва Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Василий Иванович
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Журавлёва) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Пантелей Иванович
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Николай Иванович
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно