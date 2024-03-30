Евтухов Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: Евтухов Николай Васильевич
Мать: Евтухова Миланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евтухова Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евтухова Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евтухова Римма