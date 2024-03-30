Евтухов Виталий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтухов Виталий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1967 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Евтухов Николай Васильевич

Мать: Евтухова Миланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евтухова Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евтухова Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евтухова Римма

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