Евтухова Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтухова Римма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1967

Дата смерти

28.07.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1963 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евтухов Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евтухов Виталий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтухов Виталий Николаевич

Смерть
28.07.2019
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