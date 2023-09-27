Маяковская (Павленко) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маяковская (Павленко) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубанская область, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1887

Муж: Маяковский Владимир Константинович

Багдати, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Маяковская Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Маяковский Владимир Константинович

Багдати, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Маяковская Вера Владимировна

Отец ребёнка: Маяковский Владимир Константинович

Багдати, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Маяковская Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Маяковский Владимир Константинович

Багдати, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.

Сын: Маяковский Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Маяковский Владимир Константинович

Багдати, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი
Место жительства
1906
Москва, город федерального значения Москва
После смерти отца семья переехала в Москву.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1954
Москва, город федерального значения Москва
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