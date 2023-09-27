Маяковская (Павленко) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1887
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Маяковская Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Маяковский Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Маяковская Вера Владимировна
Отец ребёнка: Маяковский Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Маяковская Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Маяковский Владимир Константинович
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.
Сын: Маяковский Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Маяковский Владимир Константинович
Место жительства
1906
После смерти отца семья переехала в Москву.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1954