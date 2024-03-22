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Маяковский Владимир Константинович

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Место рождения

Ахалцихе, ქ. ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთი

Дата рождения

1857

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Маяковский Константин Константинович

Мать: Маяковская Ефросинья Иосифовна

Ахалцихе, ქ. ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთი
Бракосочетание
Около 1887

Жена: Маяковская Александра Алексеевна

Багдати, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Маяковская Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Маяковская Александра Алексеевна

Багдати, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Маяковская Вера Владимировна

Мать ребёнка: Маяковская Александра Алексеевна

Багдати, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Маяковская Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Маяковская Александра Алексеевна

Багдати, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.

Сын: Маяковский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Маяковская Александра Алексеевна

Багдати, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი
Место жительства
Неизвестно
Багдати, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი
Смерть
1906
Багдати, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი
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