Маяковский Владимир Константинович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
Около 1887
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Маяковская Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Маяковская Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Маяковская Вера Владимировна
Мать ребёнка: Маяковская Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Маяковская Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Маяковская Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.
Сын: Маяковский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Маяковская Александра Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1906