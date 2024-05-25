Кильметова (Сулеева) Бадар Сибгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильметова (Сулеева) Бадар Сибгатовна

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Сулеев Сибгат

Мать: Сулеева (Хатима) ?

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кильметов Харрас

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Аблязова (Кильметова) Фархана Харрасовна

Отец ребёнка: Кильметов Харрас

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Кильметов Марат Харрасович

Отец ребёнка: Кильметов Харрас

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Кильметова) Фарида Харрасовна

Отец ребёнка: Кильметов Харрас

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Кильметова) Минсылу Харрасовна

Отец ребёнка: Кильметов Харрас

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кильметов Харрас

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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