Кильметова (Сулеева) Бадар Сибгатовна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Сулеев Сибгат
Мать: Сулеева (Хатима) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кильметов Харрас
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Аблязова (Кильметова) Фархана Харрасовна
Отец ребёнка: Кильметов Харрас
Рождение ребёнка
1936
Сын: Кильметов Марат Харрасович
Отец ребёнка: Кильметов Харрас
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Кильметова) Фарида Харрасовна
Отец ребёнка: Кильметов Харрас
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Кильметова) Минсылу Харрасовна
Отец ребёнка: Кильметов Харрас
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кильметов Харрас
Смерть
Неизвестно