Кильметов Фархат Харрасович 1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кильметов Фархат Харрасович

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Кильметов Харрас Харисович

Мать: Кильметова (Сулеева) Бадар Сибгатовна

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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