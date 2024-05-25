Аблязова (Кильметова) Фархана Харрасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблязова (Кильметова) Фархана Харрасовна

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1914 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Кильметов Харрас

Мать: Кильметова (Сулеева) Бадар Сибгатовна

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушев Замир Дамирович

Отец ребёнка: Кушев Дамир Мухтарович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушев Дамир Мухтарович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушев Дамир Мухтарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблязов Мухаматша Ахматгарифович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблязов Мухаматша Ахматгарифович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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