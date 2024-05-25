Аблязова (Кильметова) Фархана Харрасовна
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кушев Дамир Мухтарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кушев Дамир Мухтарович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аблязов Мухаматша Ахматгарифович
Смерть
Неизвестно