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--- Дарья Константиновна

Место рождения

Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: --- Константин Иванович

Мать: --- Елена Михеевна

Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: --- Савва Павлович

Рождение ребёнка
11.02.1888 ст.

Дочь: --- Татьяна Саввична

Отец ребёнка: --- Савва Павлович

Владычино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №481, стр. 47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-481/
Смерть
Неизвестно

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