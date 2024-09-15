--- Дарья Константиновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: --- Константин Иванович
Мать: --- Елена Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: --- Савва Павлович
Рождение ребёнка
11.02.1888 ст.
Дочь: --- Татьяна Саввична
Отец ребёнка: --- Савва Павлович
Владычино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №481, стр. 47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-481/
Смерть
Неизвестно