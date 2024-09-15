--- Савва Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: --- Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
11.02.1888 ст.
Дочь: --- Татьяна Саввична
Мать ребёнка: --- Дарья Константиновна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №481, стр. 47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-481/
Смерть
Неизвестно