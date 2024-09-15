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--- Савва Павлович

Место рождения

Владычино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Владычино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: --- Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
11.02.1888 ст.

Дочь: --- Татьяна Саввична

Мать ребёнка: --- Дарья Константиновна

Владычино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №481, стр. 47 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-481/
Смерть
Неизвестно

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