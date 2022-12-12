Förderer Johann
Место рождения
Дата рождения14.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1901
Отец: Förderer Heinrich
Мать: Barbara
Рождение ребёнка
25.03.1931
Рождение ребёнка
19.05.1940
Рождение ребёнка
01.02.1942
Гражданство
18.07.1944
Рождение ребёнка
23.08.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Förderer Rosa
Работа или профессия
Неизвестно
Landwirt
Смерть
Неизвестно