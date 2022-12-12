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Förderer Johann

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

14.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1901

Отец: Förderer Heinrich

Мать: Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
25.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Förderer Rosa

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
19.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Förderer Rosa

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Förderer Rosa

Степовое, Миколаївська область
Гражданство
18.07.1944
Рождение ребёнка
23.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Förderer Rosa

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Förderer Rosa

Работа или профессия
Неизвестно
Landwirt
Смерть
Неизвестно
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