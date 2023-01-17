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Förderer Heinrich

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

10.06.1880

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1853 г.р.

Жена

1880 г.р.

Дети

1901 г.р.
1904 г.р.
1908 г.р.
1910 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1880

Отец: Foerderer Johannes

Мать: Foerderer Magdalena

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
26.09.1900

Жена: Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
14.02.1901

Сын: Förderer Johann

Мать ребёнка: Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
28.04.1904

Дочь: Florentina

Мать ребёнка: Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: Förderer Eva

Мать ребёнка: Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
04.11.1910

Дочь: Ottilie

Мать ребёнка: Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
05.01.1913

Сын: Förderer Rafael

Мать ребёнка: Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.07.1915

Дочь: Barbara

Мать ребёнка: Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
07.11.1918

Дочь: Angeline

Мать ребёнка: Barbara

Степовое, Миколаївська область
Смерть
1929
Степовое, Миколаївська область
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