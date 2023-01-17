Förderer Heinrich
Место рождения
Дата рождения10.06.1880
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1880
Отец: Foerderer Johannes
Мать: Foerderer Magdalena
Рождение ребёнка
14.02.1901
Сын: Förderer Johann
Мать ребёнка: Barbara
Рождение ребёнка
28.04.1904
Дочь: Florentina
Мать ребёнка: Barbara
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: Förderer Eva
Мать ребёнка: Barbara
Рождение ребёнка
05.01.1913
Сын: Förderer Rafael
Мать ребёнка: Barbara
Смерть
1929