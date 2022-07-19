Förderer (Hoffmann) Rosa
Место рождения
Дата рождения23.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1910
Отец: Hoffmann Johann
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Förderer Johann
Рождение ребёнка
25.03.1931
Рождение ребёнка
19.05.1940
Рождение ребёнка
01.02.1942
Рождение ребёнка
23.08.1945
Смерть
Неизвестно