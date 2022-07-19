Förderer (Hoffmann) Rosa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFörderer (Hoffmann) Rosa

Förderer (Hoffmann) Rosa

Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

23.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1910

Отец: Hoffmann Johann

Мать: Hoffmann (Helfrich) Magdalene

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Förderer Johann

Рождение ребёнка
25.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Förderer Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
19.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Förderer Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Förderer Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
23.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Förderer Johann

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.