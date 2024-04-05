Wójcik (Jankowska) Franciszka Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиWójcik (Jankowska) Franciszka

Wójcik (Jankowska) Franciszka

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Jankowski Józef

Мать: Jankowska (Bogusiewicz) Karolina

Бракосочетание
15.02.1882

Муж: Wójcik Jan

Wola Paprotnia akt 34/1882
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Wójcik) Helena

Отец ребёнка: Wójcik Jan

Kuflew akt 7/1883
Рождение ребёнка
1884

Сын: Wójcik Stanisław

Отец ребёнка: Wójcik Jan

Wola Rafałowska/Kuflew akt 22/1884
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Kwiatkowska (Wójcik) Ewa

Отец ребёнка: Wójcik Jan

Kuflew akt 128/1885
Рождение ребёнка
1889

Сын: Wójcik Piotr

Отец ребёнка: Wójcik Jan

Kuflew akt116/1889
Рождение ребёнка
1891

Сын: Wójcik Julian

Отец ребёнка: Wójcik Jan

Kuflew akt 38/1891
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.