Wójcik (Jankowska) Franciszka
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Jankowski Józef
Бракосочетание
15.02.1882
Муж: Wójcik Jan
Wola Paprotnia akt 34/1882
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Wójcik) Helena
Отец ребёнка: Wójcik Jan
Kuflew akt 7/1883
Рождение ребёнка
1884
Сын: Wójcik Stanisław
Отец ребёнка: Wójcik Jan
Wola Rafałowska/Kuflew akt 22/1884
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Kwiatkowska (Wójcik) Ewa
Отец ребёнка: Wójcik Jan
Kuflew akt 128/1885
Рождение ребёнка
1889
Сын: Wójcik Piotr
Отец ребёнка: Wójcik Jan
Kuflew akt116/1889
Рождение ребёнка
1891
Сын: Wójcik Julian
Отец ребёнка: Wójcik Jan
Kuflew akt 38/1891
Смерть
Неизвестно