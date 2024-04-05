Wójcik Jan 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wójcik Jan

Место рождения

Kuflew akt 69/1854

Дата рождения

1854

Дата смерти

Около 1922

Пол

Мужской

Отец

Около 1819 г.р.

Мать

Около 1818 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Wójcik Piotr

Мать: Wójcik (Kwiatkowska) Marianna

Kuflew akt 69/1854
Бракосочетание
15.02.1882

Жена: Wójcik (Jankowska) Franciszka

Wola Paprotnia akt 34/1882
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Wójcik) Helena

Мать ребёнка: Wójcik (Jankowska) Franciszka

Kuflew akt 7/1883
Рождение ребёнка
1884

Сын: Wójcik Stanisław

Мать ребёнка: Wójcik (Jankowska) Franciszka

Wola Rafałowska/Kuflew akt 22/1884
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Kwiatkowska (Wójcik) Ewa

Мать ребёнка: Wójcik (Jankowska) Franciszka

Kuflew akt 128/1885
Рождение ребёнка
1889

Сын: Wójcik Piotr

Мать ребёнка: Wójcik (Jankowska) Franciszka

Kuflew akt116/1889
Рождение ребёнка
1891

Сын: Wójcik Julian

Мать ребёнка: Wójcik (Jankowska) Franciszka

Kuflew akt 38/1891
Смерть
Около 1922

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