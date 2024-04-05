Wójcik Jan
Место рожденияKuflew akt 69/1854
Дата рождения1854
Дата смертиОколо 1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Wójcik Piotr
Kuflew akt 69/1854
Бракосочетание
15.02.1882
Wola Paprotnia akt 34/1882
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Wójcik) Helena
Мать ребёнка: Wójcik (Jankowska) Franciszka
Kuflew akt 7/1883
Рождение ребёнка
1884
Сын: Wójcik Stanisław
Мать ребёнка: Wójcik (Jankowska) Franciszka
Wola Rafałowska/Kuflew akt 22/1884
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Kwiatkowska (Wójcik) Ewa
Мать ребёнка: Wójcik (Jankowska) Franciszka
Kuflew akt 128/1885
Рождение ребёнка
1889
Сын: Wójcik Piotr
Мать ребёнка: Wójcik (Jankowska) Franciszka
Kuflew akt116/1889
Рождение ребёнка
1891
Сын: Wójcik Julian
Мать ребёнка: Wójcik (Jankowska) Franciszka
Kuflew akt 38/1891
Смерть
Около 1922