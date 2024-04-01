Донов Федор Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Донов Мирон Васильев
Мать: Донова Авдотья Зотова
Бракосочетание
29.01.1778
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Донова Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Донов Яков Федоров
Мать ребёнка: Донова Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Донова Параскева Никифорова
Смерть
Неизвестно