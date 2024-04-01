Донова (Лютикова) Параскева Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донова (Лютикова) Параскева Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Лютиков Никифор Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1778

Муж: Донов Федор Миронов

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Донов Савелий Федоров

Отец ребёнка: Донов Федор Миронов

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Донов Яков Федоров

Отец ребёнка: Донов Федор Миронов

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Донов Василий Федоров

Отец ребёнка: Донов Федор Миронов

Смерть
Неизвестно
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