Донова (Лютикова) Параскева Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Лютиков Никифор Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости
Бракосочетание
29.01.1778
Муж: Донов Федор Миронов
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Донов Федор Миронов
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Донов Яков Федоров
Отец ребёнка: Донов Федор Миронов
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Донов Федор Миронов
Смерть
Неизвестно