Колесник (Животова) Ольга
Место рожденияг. Рязань
Дата рождения10.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1974
Отец: Животов Николай
Образование
Неизвестно
высшее техническое | инженер
Бракосочетание
11.08.2001
Муж: Колесник Виктор
Рождение ребёнка
19.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесник Виктор
Рождение ребёнка
03.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесник Виктор