Колесник (Животова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник (Животова) Ольга

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Место рождения

г. Рязань

Дата рождения

10.11.1974

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1974

Отец: Животов Николай

Мать: Животова (Бекетова) Людмила

Образование
Неизвестно
высшее техническое | инженер
Бракосочетание
11.08.2001

Муж: Колесник Виктор

Рождение ребёнка
19.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесник Виктор

Рождение ребёнка
03.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесник Виктор

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