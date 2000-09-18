Животов Николай
Место рожденияРязань
Дата рождения02.01.1951
Дата смерти18.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1951
Отец: Животов Иван
Мать: Животова Александра
Рождение ребёнка
10.11.1974
Дочь: Колесник (Животова) Ольга
Мать ребёнка: Животова (Бекетова) Людмила
Рождение ребёнка
29.05.1980
Сын: Животов Александр
Мать ребёнка: Животова (Бекетова) Людмила
Смерть
18.09.2000
Похороны
Неизвестно