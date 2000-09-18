Животов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Животов Николай

Место рождения

Рязань

Дата рождения

02.01.1951

Дата смерти

18.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1951

Отец: Животов Иван

Мать: Животова Александра

Рождение ребёнка
10.11.1974

Дочь: Колесник (Животова) Ольга

Мать ребёнка: Животова (Бекетова) Людмила

Рождение ребёнка
29.05.1980

Сын: Животов Александр

Мать ребёнка: Животова (Бекетова) Людмила

Смерть
18.09.2000
Похороны
Неизвестно

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