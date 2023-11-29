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Колесник Виктор

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Место рождения

г. Новомосковск Тульской области

Дата рождения

06.04.1973

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1974 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1973

Отец: Колесник Владимир

Мать: Колесник (Коломиец) Лидия

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.08.2001

Жена: Колесник (Животова) Ольга

Рождение ребёнка
19.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесник (Животова) Ольга

Рождение ребёнка
03.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесник (Животова) Ольга

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