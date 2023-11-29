Колесник Виктор
Место рожденияг. Новомосковск Тульской области
Дата рождения06.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1973
Отец: Колесник Владимир
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.08.2001
Рождение ребёнка
19.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесник (Животова) Ольга
Рождение ребёнка
03.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесник (Животова) Ольга