Чванов Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Такарев Михайла Антонов
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1814
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Чванов Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Чванова Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Чванов Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Чванова Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Чванов Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Чванова Василиса Иванова
Мать ребёнка: Чванов Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Чванова Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Чванов Прасковья Федорова
Упоминание
1834
Смерть
До 1864