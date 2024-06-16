Чванов Иван Михайлов 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чванов Иван Михайлов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Такарев Михайла Антонов

Мать: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1814

Жена: Чванов Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Чванов Александр Иванов

Мать ребёнка: Чванов Прасковья Федорова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Чванова Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Чванов Прасковья Федорова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Чванова Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Чванов Прасковья Федорова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Чванова Василиса Иванова

Мать ребёнка: Чванов Прасковья Федорова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Чванова Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Чванов Прасковья Федорова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1864

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