Чванов Прасковья Федорова Между 1787 и 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чванов Прасковья Федорова

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Между 1787 и 1794

Дата смерти

02.12.1872

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1787 и 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1814

Муж: Чванов Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Чванов Александр Иванов

Отец ребёнка: Чванов Иван Михайлов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Чванова Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Чванов Иван Михайлов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Чванова Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Чванов Иван Михайлов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Чванова Василиса Иванова

Отец ребёнка: Чванов Иван Михайлов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Чванова Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Чванов Иван Михайлов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.12.1872
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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