Чванов Прасковья Федорова
Место рождения
Дата рожденияМежду 1787 и 1794
Дата смерти02.12.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1787 и 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1814
Муж: Чванов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Чванов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Чванова Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Чванов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Чванова Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Чванов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Чванова Василиса Иванова
Отец ребёнка: Чванов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Чванова Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Чванов Иван Михайлов
Смерть
02.12.1872