Байбулатова Халися
Место рожденияАктуково, Нижегородская, Советский Союз
Дата рождения1914
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байбулатов Али
Отец ребёнка: Байбулатов Алиякбяр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Байбулатова) Сания
Отец ребёнка: Байбулатов Алиякбяр
Рождение ребёнка
16.07.1938
Сын: Байбулатов Тагир
Отец ребёнка: Байбулатов Алиякбяр
Смерть
1998