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Байбулатов Тагир

Место рождения

д. Актуково

Дата рождения

16.07.1938

Дата смерти

?.09.2015

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1938

Отец: Байбулатов Алиякбяр

Мать: Байбулатова Халися

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.09.2015
Похороны
Неизвестно

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