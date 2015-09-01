Байбулатов Тагир
Место рожденияд. Актуково
Дата рождения16.07.1938
Дата смерти?.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1938
Отец: Байбулатов Алиякбяр
Мать: Байбулатова Халися
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.09.2015
Похороны
Неизвестно