Бакута (Иванова) Альгимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваленко Анатолий
Рождение ребёнка
16.08.1956
Дочь: Кудашева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Бакута Владимир Трофимович
Рождение ребёнка
16.08.1961
Дочь: Алентова (Бакута) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Бакута Владимир Трофимович
Рождение ребёнка
26.04.1965
Дочь: Смолярчук (Коваленко) Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Коваленко Анатолий