Бакута (Иванова) Альгимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакута (Иванова) Альгимия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакута Владимир Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Анатолий

Рождение ребёнка
16.08.1956

Дочь: Кудашева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Бакута Владимир Трофимович

Рождение ребёнка
16.08.1961

Дочь: Алентова (Бакута) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Бакута Владимир Трофимович

Рождение ребёнка
26.04.1965

Дочь: Смолярчук (Коваленко) Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Коваленко Анатолий

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