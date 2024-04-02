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Бакута Владимир Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Бакута Трофим Ильич

Мать: Бакута Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
16.08.1956

Дочь: Кудашева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Бакута Альгимия Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1961

Дочь: Алентова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Бакута Альгимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакута Альгимия Ивановна

Смерть
1978
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