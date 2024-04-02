Бакута Владимир Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Бакута Трофим Ильич
Рождение ребёнка
16.08.1956
Дочь: Кудашева Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Бакута Альгимия Ивановна
Рождение ребёнка
16.08.1961
Дочь: Алентова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Бакута Альгимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакута Альгимия Ивановна
Смерть
1978