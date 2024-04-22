Магизямал Ахметхузина
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: Ахметхузя Абдулгарифов
Никах
13.12.1912 ст.
Невеста - Магизямал 22 года, дочь Ахметхузи Абдулгарифова из Кубяково Жених - Фаррахетдин Сайфетдинов 24 года из деревни Суекеево Мензелинского уезда 1 брак жениха и невесты Представитель невесты ... Показать все
Смерть
Неизвестно