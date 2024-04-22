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Магизямал Ахметхузина

Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Ахметхузя Абдулгарифов

Мать: не указана

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
13.12.1912 ст.

Муж: Фаррахетдин Сайфетдинов

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Невеста - Магизямал 22 года, дочь Ахметхузи Абдулгарифова из Кубяково Жених - Фаррахетдин Сайфетдинов 24 года из деревни Суекеево Мензелинского уезда 1 брак жениха и невесты Представитель невесты ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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