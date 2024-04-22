Фаррахетдин Сайфетдинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаррахетдин Сайфетдинов

Фаррахетдин Сайфетдинов

Место рождения

Суекеево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Сайфетдин Шайхетдинов

Мать: не указана

Суекеево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
13.12.1912 ст.

Жена: Магизямал Ахметхузина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Невеста - Магизямал 22 года, дочь Ахметхузи Абдулгарифова из Кубяково Жених - Фаррахетдин Сайфетдинов 24 года из деревни Суекеево Мензелинского уезда 1 брак жениха и невесты Представитель невесты ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Суекеево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close