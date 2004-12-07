Спирина Ольга Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина Ольга Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1979

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1979

Отец: Сергеев Николай Иванович

Мать: Сергеева Раиса Петровна

Рождение ребёнка
07.12.2004

Сын: Спирин Дмитрий Витальевич

Отец ребёнка: Спирин Виталий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спирин Виталий Анатольевич

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