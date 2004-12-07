Спирина Ольга Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1979
Отец: Сергеев Николай Иванович
Мать: Сергеева Раиса Петровна
Рождение ребёнка
07.12.2004
Сын: Спирин Дмитрий Витальевич
Отец ребёнка: Спирин Виталий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спирин Виталий Анатольевич