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Спирин Виталий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

1979 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1977

Отец: Спирин Анатолий Николаевич

Мать: Спирина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.2004

Сын: Спирин Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Спирина Ольга Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Ольга Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спирина Ольга Николаева

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