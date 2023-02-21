Спирин Виталий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1977
Отец: Спирин Анатолий Николаевич
Мать: Спирина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.2004
Сын: Спирин Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Спирина Ольга Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спирина Ольга Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спирина Ольга Николаева