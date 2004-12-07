Спирин Дмитрий Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирин Дмитрий Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.2004

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.2004

Отец: Спирин Виталий Анатольевич

Мать: Спирина Ольга Николаева

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