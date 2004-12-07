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Спирин Дмитрий Витальевич
Спирин Дмитрий Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.12.2004
Пол
Мужской
Отец
Спирин Виталий Анатольевич
1977 г.р.
Мать
Спирина Ольга Николаева
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.2004
Отец:
Спирин Виталий Анатольевич
Мать:
Спирина Ольга Николаева
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