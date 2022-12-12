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Анна Васильевна

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Место рождения

Якшино, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Василий Михайлович

Мать: не указана

Якшино, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
21.10.1788

Муж: Алексей Павлович

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1788

Сын: Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.02.1790

Сын: Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мариамна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.02.1797

Дочь: Агафия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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