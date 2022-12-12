Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Василий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1788
Муж: Алексей Павлович
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1788
Сын: Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Рождение ребёнка
28.02.1790
Сын: Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мариамна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Рождение ребёнка
13.02.1797
Дочь: Агафия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно