Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Алексеевич

Алексей Алексеевич

avatar

Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Алексей Павлович

Мать: Анна Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close