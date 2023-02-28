Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Алексей Павлович
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно