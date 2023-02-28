Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Алексеевич

Федор Алексеевич

avatar

Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.02.1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

1771 г.р.

Жена

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1790

Отец: Алексей Павлович

Мать: Анна Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
03.03.1790
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close