Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1790
Отец: Алексей Павлович
Мать: Анна Васильевна
Крещение
03.03.1790
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно