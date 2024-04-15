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Ермоленко Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Ермоленко Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Ермоленко Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Ермоленко Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Елизавета Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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