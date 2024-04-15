Ермоленко Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Ермоленко Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Ермоленко Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Ермоленко Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно