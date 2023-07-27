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Ермоленко Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ермоленко Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Ермоленко Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Ермоленко Семен Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Семен Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно