Белокур Федор Емельянович Или Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1876 ст.
Мать ребёнка: Белокур Александра Григорьевна Или Павловна
Бракосочетание
08.11.1876 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
27.02.1877 ст.
Евдокия Артемьевна Дунай
Рождение ребёнка
11.12.1877 ст.
Дочь: Лукья Федоровна
Мать ребёнка: Белокур Евдокия Степановна
Восприемник
12.11.1878 ст.
Иван Иванович Вода
Рождение ребёнка
04.11.1879 ст.
Дочь: Белокур Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Белокур Евдокия Степановна
Восприемник
13.12.1879 ст.
Даниил Артемьевич Дунай
Рождение ребёнка
18.02.1882 ст.
Дочь: Никитенко Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Белокур Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
15.07.1885 ст.
Дочь: Папушенко Мария Федоровна
Мать ребёнка: Белокур Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
17.10.1887 ст.
Мать ребёнка: Белокур Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
24.02.1890 ст.
Мать ребёнка: Белокур Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно