Белокур Федор Емельянович Или Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Федор Емельянович Или Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1876 ст.

Сын: Белокур Иван Федорович

Мать ребёнка: Белокур Александра Григорьевна Или Павловна

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
08.11.1876 ст.

Жена: Белокур Евдокия Степановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
27.02.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Артемьевна Дунай
Рождение ребёнка
11.12.1877 ст.

Дочь: Лукья Федоровна

Мать ребёнка: Белокур Евдокия Степановна

Николаевка, Сумська область
Восприемник
12.11.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Иванович Вода
Рождение ребёнка
04.11.1879 ст.

Дочь: Белокур Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Белокур Евдокия Степановна

Николаевка, Сумська область
Восприемник
13.12.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Даниил Артемьевич Дунай
Рождение ребёнка
18.02.1882 ст.

Дочь: Никитенко Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Белокур Евдокия Степановна

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.07.1885 ст.

Дочь: Папушенко Мария Федоровна

Мать ребёнка: Белокур Евдокия Степановна

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.10.1887 ст.

Сын: Белокур Иван Федорович

Мать ребёнка: Белокур Евдокия Степановна

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.02.1890 ст.

Сын: Белокур Степан Федорович

Мать ребёнка: Белокур Евдокия Степановна

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Александра Григорьевна Или Павловна

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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