Белокур (Иванченко) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1876 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
11.12.1877 ст.
Дочь: Лукья Федоровна
Отец ребёнка: Белокур Федор Емельянович Или Федорович
Рождение ребёнка
04.11.1879 ст.
Дочь: Белокур Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Белокур Федор Емельянович Или Федорович
Рождение ребёнка
18.02.1882 ст.
Дочь: Никитенко Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Белокур Федор Емельянович Или Федорович
Рождение ребёнка
15.07.1885 ст.
Дочь: Папушенко Мария Федоровна
Отец ребёнка: Белокур Федор Емельянович Или Федорович
Рождение ребёнка
17.10.1887 ст.
Отец ребёнка: Белокур Федор Емельянович Или Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1890 ст.
Отец ребёнка: Белокур Федор Емельянович Или Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно