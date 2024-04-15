Белокур (Иванченко) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Иванченко) Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1876 ст.

Муж: Белокур Федор Емельянович Или Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
11.12.1877 ст.

Дочь: Лукья Федоровна

Отец ребёнка: Белокур Федор Емельянович Или Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
04.11.1879 ст.

Дочь: Белокур Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Белокур Федор Емельянович Или Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
18.02.1882 ст.

Дочь: Никитенко Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Белокур Федор Емельянович Или Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.07.1885 ст.

Дочь: Папушенко Мария Федоровна

Отец ребёнка: Белокур Федор Емельянович Или Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.10.1887 ст.

Сын: Белокур Иван Федорович

Отец ребёнка: Белокур Федор Емельянович Или Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.02.1890 ст.

Сын: Белокур Степан Федорович

Отец ребёнка: Белокур Федор Емельянович Или Федорович

Николаевка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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