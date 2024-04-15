Папушенко (Белокур) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения15.07.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1885 ст.
Крещение
16.07.1885 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
22.05.1906 ст.
Муж: Папушенко Петр Ильич
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDBX?i=100&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно