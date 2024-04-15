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Папушенко (Белокур) Мария Федоровна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

15.07.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1885 ст.

Отец: Белокур Федор Емельянович Или Федорович

Мать: Белокур Евдокия Степановна

Николаевка, Сумська область
Крещение
16.07.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
22.05.1906 ст.

Муж: Папушенко Петр Ильич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDBX?i=100&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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