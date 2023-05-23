Иванцова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Иванцов Иван

Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Иванцов Николай

Отец ребёнка: Иванцов Иван

Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Иванцов Иван

Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1934

Сын: Иванцов Василий

Отец ребёнка: Иванцов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцов Иван

Смерть
Неизвестно
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