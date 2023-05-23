Иванцова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Иванцов Иван
Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Иванцов Николай
Отец ребёнка: Иванцов Иван
Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Иванцов Иван
Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1934
Сын: Иванцов Василий
Отец ребёнка: Иванцов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванцов Иван
Смерть
Неизвестно