Иванцов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Иванцов Иван

Мать: Иванцова Наталья

Смерть
Неизвестно