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Иванцов Василий
Иванцов Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иванцов Иван
1908 г.р.
Мать
Иванцова Наталья
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Иванцов Иван
Мать:
Иванцова Наталья
Смерть
Неизвестно
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