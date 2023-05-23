Иванцов Иван
Место рожденияСутяжное (Раздольное), Россия
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Иванцов Сергей
Мать: Иванцова Мария
Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Иванцова Наталья
Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Иванцов Николай
Мать ребёнка: Иванцова Наталья
Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Иванцова Наталья
Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1934
Сын: Иванцов Василий
Мать ребёнка: Иванцова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванцова Наталья
Смерть
Неизвестно