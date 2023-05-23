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Иванцов Иван

Место рождения

Сутяжное (Раздольное), Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Иванцов Сергей

Мать: Иванцова Мария

Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Иванцова Наталья

Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Иванцов Николай

Мать ребёнка: Иванцова Наталья

Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Иванцова Наталья

Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1934

Сын: Иванцов Василий

Мать ребёнка: Иванцова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванцова Наталья

Смерть
Неизвестно
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