Соколов Аполлон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Аполлон Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Степан Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1778 ст.

Сын: Соколов Аркадий Аполлонович

Мать ребёнка: Соколова Фёкла Михайловна

Менчаково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Фёкла Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Платон Аполлонович

Мать ребёнка: Соколова Фёкла Михайловна

Смерть
Неизвестно
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