Соколов Аполлон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Степан Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1778 ст.
Сын: Соколов Аркадий Аполлонович
Мать ребёнка: Соколова Фёкла Михайловна
Менчаково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Платон Аполлонович
Мать ребёнка: Соколова Фёкла Михайловна
Смерть
Неизвестно